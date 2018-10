maltempo

Alberi e pali della luce caduti, notte da incubo a Palermo per il maltempo

Un violento temporale si è abbattuto nella notte su Palermo, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in venti casi durante la notte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/10/2018 - 09:07:07 Letto 864 volte

Il maltempo non abbandona ancora la Sicilia. Un violento temporale si è abbattuto nella notte su Palermo, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in venti casi durante la notte. La situazione più critica in via dell'Olimpo, dove tre grossi alberi sono caduti sulla strada, bloccandola. I vigili del fuoco - che nella notte sono dovuti intervenire anche alla Favoria, in via Imera, a Cruillas, in via Lanza di Scalea, a Borgo Nuovo e a Pallavicino, dove sono caduti altri alberi - stanno ancora lavorando per ripristinare la viabilità.

Tronchi spezzati anche in via Mozia a Borgo Nuovo e in via Imera: i vigili del fuoco che hanno avuto un bel da fare per liberare la strada.

A Pallavicino in via della Parrocchia è crollato anche un palo dell'Amg che si è abbattuto sulla sede stradale. Una squadra di operai si è messa subito al lavoro per mettere in sicurezza la zona.

