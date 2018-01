incidente

Alcamo, scambia uomo accasciato per terra per un sacco della spazzatura e lo schiaccia con l'auto

Tragedia ad Alcamo, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un'auto.

Tragedia ad Alcamo, dove un uomo di 80 anni, Castrenze Lombardo, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un’auto. La donna alla guida non si è accorta che per terra, in mezzo alla strada, c’era un uomo accasciato e c’è passata sopra con l’automobile.

L’episodio è avvenuto all’incrocio tra via Torquato Tasso e via della Valle. L’anziano sembra che si sia accasciato a terra dopo aver accusato un malore o forse per una caduta accidentale. Poco dopo è stato poi travolto da una signora di 71 anni che si trovava a passare di lì con la propria auto non accorgendosi dell’uomo in strada. A quel punto si è resa conto della situazione e mettendosi ad urlare ha iniziato a chiedere aiuto ai passanti.

Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare: sul posto sono intervenuti prontamente i mezzi di soccorso del 118, i Carabinieri e il medico che ne ha accertato il decesso.

Dalle prime ricostruzioni pare che la donna, alla guida di una Fiat Panda, avrebbe scambiato l’uomo per un sacco nero della spazzatura. I magistrati, nel frattempo, hanno predisposto l’autopsia per capire se l’uomo sia morto prima di essere stato investito a causa di malore o successivamente al drammatico incidente.

