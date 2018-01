abusi sessuali

Alcamo, sesso e abusi su una minorenne, arrestati padre e madre

Una storia raccapricciante e orribile arriva da Alcamo.

Pubblicata il: 31/01/2018

Una storia raccapricciante e orribile arriva da Alcamo. Una tredicenne, per un anno, sarebbe stata costretta ad avere rapporti sessuali con il padre nella loro casa di Alcamo. In alcune occasioni, agli abusi avrebbe partecipato anche la madre. I due coniugi sono stati arrestati dalla polizia.

Tutto era cominciato la scorsa estate, quanto la piccola aveva tredici anni. Per mesi ha subito le vessazioni e le minacce del padre che le imponeva il silenzio. Poi, si è ribellata raccontato tutto ai parenti e agli amici di famiglia. In manette, su richiesta della Procura della Repubblica di Trapani, sono finiti entrambi i genitori: tutto accadeva, secondo la ricostruzione della polizia di Alcamo, con la complicità della madre che non solo non ha mai denunciato, ma partecipava anche ai rapporti sessuali che il marito, un uomo di mezza età, aveva con la figlia.

