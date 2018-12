omicidio Clochard

Aldo ucciso per 25 euro

Aldo è stato ucciso sotto i portici di piazzale Ungheria per 25 euro.

20/12/2018

Aldo è stato ucciso sotto i portici di piazzale Ungheria per 25 euro, quelli che aveva in tasca e che aveva racimolato domenica suonando con la sua armonica. Un colpo di spranga sul viso lo ha ucciso. Ma il sedicenne che gliel'ha sferrato per rapinarlo domenica sera non pensava forse a quell'epilogo. Ha detto così dopo ore di interrogatorio confessando di fatto l'omicidio. "L'ho colpito, ho preso i soldi. Erano 25 euro e sono andato via. La spranga l'ho lasciata lì", ha ricostruito stanotte ai carabinieri e al pm dei minori Paoletta Caltabellotta.



Ha confessato la rapina e di avere colpito Aldo, quel ragazzino di nazionalità romena che adesso si trova nel centro di prima accoglienza del carcere Malaspina in attesa della convalida. Il giovane è stato ripreso dopo il raid e c'è una immagine che lo ritrae in modo molto nitido: i carabinieri del reparto operativo l'hanno scovata ieri mattina dopo avere visto ore di registrazioni di diversi sistemi di videosorveglianza. In quel frame il sedicenne non stringe alcuna spranga in mano. Nel momento in cui è stato fermato il sedicenne, che abita a Ballarò con la sua famiglia, indossava gli stessi abiti e le stesse scarpe della notte dell'omicidio. Il cellulare di Aldo non è stato ancora ritrovato.

