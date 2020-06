alitalia

Alitalia abbandona l'aeroporto di Trapani: +Europa chiede intervento del Governo

''Continuiamo a trainare un carrozzone che si chiama Alitalia, senza tra l'altro poter godere dei benefici'', afferma Fabrizio Ferrandelli, della segreteria nazionale di +Europa.

"Ci uniamo all’appello che il presidente Nello Musumeci ha rivolto al Governo nazionale affinché faccia marcia indietro e trovi una soluzione adeguata per quello che, altrimenti, potrebbe diventare un vero problema per la ripresa economica anche della Regione Sicilia".



È con queste parole che il coordinamento regionale di +Europa si rivolge al Governo nazionale in merito alla questione Alitalia e compagnie low cost.



"Continuiamo a trainare un carrozzone che si chiama Alitalia – afferma Fabrizio Ferrandelli, della segreteria nazionale di +Europa – da ultimo con un salvataggio da 3milioni di euro per una compagnia che di fatto è un buco nero, senza tra l’altro poter godere dei benefici“.



"Nonostante questo ultimo salvataggio – continua la nota del coordinamento siciliano - apprendiamo che Alitalia non solo non opererà rotte dall’aeroporto di Trapani Birgi per Roma e Milano, ma che le tariffe al momento disponibili continuano a essere poco accessibili ai più. Uno schiaffo per un intero territorio!



Oltre il danno anche la beffa, perché grazie al decreto Rilancio, le compagnie low cost straniere sono obbligate ad applicare ai propri dipendenti le stesse condizioni di Alitalia con il risultato di una fuga delle low cost ed un indebolimento della ripresa economica della nostra Regione.



Basta continuare ad elargire contributi ad una compagnia in continua perdita – conclude il coordinamento di +Europa Sicilia. Che queste stesse risorse siano destinate alle tante emergenze del nostro Paese. Il governo nazionale dia risposte serie ai tanti siciliani che chiedono solamente di poter ripartire!"

