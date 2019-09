metal detector

Alla Cattedrale e al Duomo di Monreale arriva il metal detector

Nei prossimi giorni in Cattedrale a Palermo aumenterà il livello di sicurezza: dovrebbero essere installati dei metal detector.

L’episodio di giovedì scorso ha un po’ scosso tutti ecco perché nei prossimi giorni in Cattedrale a Palermo aumenterà il livello di sicurezza. Ma non solo in cattedrale. La Curia presto potrebbe decidere di adottare la tecnologia per sorvegliare anche gli ingressi del Duomo di Monreale. Quell'uomo che giovedì scorso ha impugnato una pistola dentro alla cattedrale del capoluogo siciliano durante un matrimonio ha scatenato una riflessione sulla sicurezza che non si ferma solo a Palermo. Al punto che da lunedì al duomo di Monreale ci sarà un vigilante armato.

Un episodio quello successo in cattedrale a Palermo che ha scosso anche il prefetto del capoluogo siciliano Antonella De Miro che ieri ha convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per affrontare il tema dei sistemi di sicurezza dedicati alla cattedrale. Il prefetto ha chiesto ai rappresentanti della Curia più vigilanza agli ingressi, ecco perché dovrebbero anche essere installati dei metal detector.

I principali monumenti siciliani sono sorvegliati grazie ad un sistema di telecamere di video sorveglianza, ma ciò non basta probabilmente a scoraggiare chi come successo giovedì scorso può entrare con una pistola - anche se giocattolo - e seminare il terrore.

