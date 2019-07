droga

Alla guida sotto l'effetto di droghe: fermato in viale Regione Siciliana

La Polizia di Stato sorprende un automobilista alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Denunciato un ventiquattrenne.

18/07/2019

La Polizia di Stato, nell’ambito degli intensificati controlli, nei confronti degli automobilisti, volti a verificare la salvaguardia delle norme di sicurezza per la circolazione stradale, ha deferito in stato di libertà un 24enne palermitano sorpreso alla guida di una vettura sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Agenti appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Palermo, nel corso di un’attività di controllo del territorio mirato al contrasto della guida in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all’uso di sostanze stupefacenti, intercettava su Viale Regione Siciliana una vettura, Nissan Juke, che procedeva ad alta velocità sulla corsia di sorpasso, che con manovre azzardate metteva a rischio la sicurezza degli altri automobilisti.

La pattuglia pertanto utilizzando dispositivi acustici e visivi, ha intimato “l’alt polizia” al conducente procedendo ad un controllo su strada.

Durante l’accertamento, i poliziotti notavano all’interno dell’abitacolo un involucro ormai vuoto con il quale era stata, verosimilmente, confezionata della sostanza stupefacente.

Il conducente, un 24enne, ammetteva di aver fatto uso di sostanza stupefacente di tipo cocaina pertanto, condotto presso un presidio ospedaliero, si procedeva ad effettuare i prelievi biologici, che ne confermavano l’assunzione.

I poliziotti pertanto procedevano al ritiro immediato della patente ed al deferimento all’Autorità Giudiziaria del giovane per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

L’intensificazione dei controlli territoriali sui conducenti, specie nelle serate dei giorni prefestivi e festivi e sulle viabilità di transito sulle arterie autostradali e all’uscita delle discoteche o luoghi di aggregazione, ha registrato riscontri positivi anche attraverso l’impiego della Sala Mobile della Polizia Stradale con a bordo medici della Polizia di Stato, che attraverso il dispositivo di nuova generazione per la rilevazione di tracce di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope DRUGS 5000, ha proceduto al prelievo consensuale di campioni salivari degli automobilisti oggetto di controllo.

L’esito di tali attività, nel secondo semestre del 2019, ha portato alla denuncia di 80 automobilisti per guida in stato di ebbrezza e di 21 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’attività di controllo è spesso conseguente anche all’intervento delle pattuglie nel rilevamento di sinistri stradali.

Fonte: Polizia di Stato

