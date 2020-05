Coronavirus

Piazza Magione, statua di Padre Pio con la mascherina

In piazza Magione a Palermo, c'è chi protegge le statue dei santi come quella di Padre Pio, mettendogli una mascherina sul volto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/05/2020 - 10:25:59 Letto 381 volte

Tra sacro e profano, in attesa della fase due, c'è chi si affida alla preghiera per debellare il Covid-19. E c'è chi protegge le statue dei santi come quella di Padre Pio, mettendogli una mascherina sul volto. Succede in piazza Magione, nel quartiere della Kalsa a Palermo, dove sono nati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.

La scultura è stata installata nella parte centrale della piazza. Nel quartiere, nato durante la dominazione islamica, c'era la cittadella fortificata con la dimora dell’emiro e dei suoi ministri e ne conserva ancora il nome (al halisah, l’eletta, la pura). Negli ultimi anni la zona è stata risanata e intorno alla piazza sono nati ristoranti e locali della movida, ora chiusi per l’emergenza coronavirus.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!