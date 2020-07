Nubifragio

Allagamenti Palermo, Varrica: ''Dovremmo fare una più attenta riflessione sulla resilienza della nostra città''

Intervento in Aula del deputato nazionale Adriano Varrica (M5S).

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/07/2020 - 10:42:46 Letto 418 volte

“Chiedo ai colleghi della Camera dei deputati di stare vicini col pensiero e stringersi attorno alla Città di Palermo e a quei territori colpiti da un violento nubifragio ieri pomeriggio. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per scongiurare l'esistenza di vittime intrappolate negli abitacoli delle auto travolte da acqua e fango. Bisognerà ancora aspettare le prossime decisive ore." Intervento in Aula del deputato nazionale Adriano Varrica (M5S).



"Un ringraziamento sentito a Vigili del fuoco e forze dell'ordine che stanno operando senza sosta da ieri pomeriggio e anche a quei cittadini che hanno aiutato tante persone a uscire dagli abitacoli e che hanno quindi contribuito a salvare vite umane.



Al netto dei dovuti accertamenti sulle eventuali responsabilità, credo che dovremmo fare tutti una più attenta riflessione sulla resilienza delle nostre città e sulle capacità di risposta ad eventi di questo tipo.



Infine un appello al Governo affinché stia vicino alla città in questo difficile momento, secondo modalità che potranno essere valutate nei prossimi giorni”.

