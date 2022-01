Allagamenti piazza della Pace

Allagamenti piazza della Pace. Prestigiacomo: ''Lavori a breve''

L'Amministrazione comunale ha determinato di intervenire a carattere emergenziale con l'appalto. I lavori partiranno a breve.

Pubblicata il: 20/01/2022 - 17:47:52

"In data 19 gennaio si è svolta una riunione tra il Comune di Palermo, la società che sta eseguendo i lavori del potenziamento del sistema Cala per conto del Comune e Amap. La riunione ha avuto per oggetto la definizione delle procedure operative per l'eliminazione dei disagi derivanti dall'affioramento di reflui urbani e acqua di falda in piazza della Pace e aree limitrofe. In esito alle riunioni congiunte e ai sopralluoghi effettuati con il direttore dei lavori e i tecnici di Amap, l'Amministrazione comunale ha determinato di intervenire a carattere emergenziale con l'appalto. I lavori partiranno a breve. L'Amministrazione si riserva di agire in danno alla società che, realizzando alcune opere, ha provocato l'innalzamento della falda acquifera nell'intera zona". Lo ha dichiarato l'assessore Maria Prestigiacomo.

