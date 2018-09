bomba

Allarme bomba al Giardino Inglese

Chiuso il tratto di via Libertà a partire dall'incrocio con via Notarbartolo fino a piazza Croci. Traffico in tilt

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/09/2018 - 12:24:07 Letto 452 volte

Centro di Palermo in agitazione, stamattina, per un allarme bomba in via Libertà all'altezza del Giardino Inglese. In un cestino della carta era stata trovata una borsa sospetta, che ha fatto scattare l'allerta della polizia municipale.

Il tratto di via Libertà a partire dall'incrocio con via Notarbartolo, fino a piazza Croci, è stato chiuso alle auto e ai pedoni. Sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno fatto esplodere la borsa: di fatto si trattava di un falso allarme.

Risolta la questione "bomba", tutt'altro che archiviata quella del traffico: non è bastato il tweet della municipale che recita “Chiusura momentanea della via della Libertà, dalla via Notarbartolo, si consigliano percorsi alternativi”, con svariati automobilisti rimasti bloccati nel tratto chiuso e un fiume di chiamate al centralino dei vigili.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!