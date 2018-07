sventato allarme bomba

Allarme bomba in via dello Spirito Santo *VIDEO*

Tensione questa mattina per un sospetto pacco esplosivo

23/07/2018

Comprensibile panico e tensione questa mattina in via dello Spirito Santo, per un allarme relativo a un sospetto pacco bomba.

La zona circostante è stata transennata e messa in sicurezza dalle forze dell'ordine, e le unità specializzate di artificieri e cinofili della polizia si sono occupate di sventare la minaccia.

L'allarme quindi è rientrato senza conseguenze. Nel video il momento in cui il pacco sospetto, probabilmente una valigia, è stato fatto brillare.

