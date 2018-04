allarme bomba

Allarme bomba in via Roma per una valigia sospetta

Allarme bomba stamattina intorno alle 10.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/04/2018 - 14:06:50 Letto 399 volte

Allarme bomba stamattina intorno alle 10 per una valigia rossa su un albero in via Roma, all’altezza dell’incrocio con discesa dei Giudici.

Sul posto è intervenuta la polizia. La strada è stata chiusa al transito di auto e pedoni, fino all'arrivo degli artificieri intorno alle 10.30, quando il bagaglio è stato fatto brillare: all'interno c'erano dei documenti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!