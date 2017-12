allarme bomba a Palermo

Allarme bomba nel cuore del Centro storico a Palermo ***VIDEO***

Ancora un falso allarme bomba a Palermo...

di Marco Gullą | Pubblicata il: 11/12/2017 - 15:21:53 Letto 792 volte

Ancora un falso allarme bomba a Palermo. Una vecchia valigia è stata rinvenuta davanti a Foot locker ed è immediatamente scattato il protocollo anti terrorismo.

Sul posto diverse volanti della polizia. La zona è stata delimitata dal nastro per permettere agli artificieri di effettuare i controlli. Sul posto anche delle pattuglie della polizia municipale per dirigere il traffico che in poco tempo è andato in tilt. Per fortuna all’interno della valigia non c’era nulla, successivamente la zona è stata riaperta al traffico.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!