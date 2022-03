Tamponi Covid-19

Allarme calo tamponi, Oms: ''Riduzione compromette la capacità di intercettare le nuove varianti''

''La diminuzione dei test, a meno che non sia fatta con giudizio, come parte di una strategia, può influenzare la capacità dei Paesi di identificare i casi Covid e consentire il loro trattamento tempestivo o isolamento'', dice l'Oms.

E' allarme per il calo dei tamponi covid. L'Organizzazione mondiale della sanità è "preoccupata per la recente significativa riduzione dei test Sars-CoV-2 da parte di diversi Paesi membri". Un calo che allarma l'agenzia ginevrina perché così, avverte l'Oms nell'ultimo report settimanale sull'andamento di Covid-19 a livello globale, "i dati stanno diventando progressivamente meno rappresentativi, meno tempestivi e meno solidi. Questo ammonisce l'autorità sanitaria mondiale - inibisce la nostra capacità collettiva di tracciare il virus nei suoi movimenti, di capire come si sta diffondendo ed evolvendo. Tutte informazioni e analisi che rimangono critiche per porre fine in modo efficace alla fase acuta della pandemia".

Non solo. "La diminuzione dei test, a meno che non sia fatta con giudizio, come parte di una strategia volta a mantenere una sorveglianza efficiente dove la circolazione virale è più impattante - precisa l'Oms - può influenzare la capacità dei Paesi di identificare i casi Covid e consentire il loro trattamento tempestivo o isolamento, nonché di attuare altre misure di controllo necessarie, con il conseguente rischio di una maggiore diffusione di Sars-CoV-2. Ciò può dunque tradursi in un aumento dei ricoveri e dei decessi per Covid-19, e in notevoli sollecitazioni sui sistemi sanitari, in particolare nelle aree in cui sono state revocate le misure anti-contagio e dove la copertura vaccinale è bassa".

Infine, "la riduzione dei test - osserva l'agenzia - incide sulla capacità dei Paesi di rilevare precocemente l'emergere di varianti nuove del coronavirus pandemico, compromettendo gli sforzi fatti nella risposta all'epidemia e alla sua evoluzione".

