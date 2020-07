Allarme Lampedusa: tra i migranti ci sono 25 positivi al covid

Venticinque migranti sbarcati a Lampedusa positivi al coronavirus. Lo affermano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di polizia Fsp-Mp.

"Ci risulta che i test sierologici hanno dato risultato positivo per 25 persone - spiega Antonio Allotta, segretario generale Mp - la situazione ci preoccupa, perchè tutti i nuovi sbarcati sono stati sul molo per ore, i positivi sono rimasti a lungo divisi dagli altri da una corda rossa, e tutti gli altri, che evidentemente devono essere sottoposti alla quarantena, sono stati pure in attesa sul posto. Adesso i positivi sono stati portati in una piccola struttura chiusa, e saranno sottoposti a ulteriori esami, mentre gli altri sono stati divisi in gruppi e sono ancora in attesa".