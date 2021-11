Covid-19

Allarme Oms: entro marzo due milioni di morti in totale in Europa

Da inizio pandemia in Europa ci sono stati 1.467.935 decessi.

23/11/2021

"Entro marzo del 2022 in Europa ci saranno due milioni di morti in totale per il coronavirus, se non si interverrà subito". E' quanto prevede l'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità.

"La regione europea resta nella morsa della pandemia. La scorsa settimana le morti sono aumentate di 4.200 al giorno". A fine settembre erano 2.100 al giorno. Da inizio pandemia in Europa ci sono stati 1.467.935 decessi. "Il Covid è la prima causa di morte anche in Asia centrale", scrive l'Oms. E l'Austria anticipa il booster a 4 mesi dall'ultima dose.

