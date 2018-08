Allarme ponte Oreto, M5S chiede urgente verifica: ''in 16 anni fatto poco o nulla''

Al fine di tutelare la pubblica incolumità ed escludere l’esistenza di un pericolo attuale e concreto, il Movimento 5 Stelle di Palermo, con il gruppo consiliare e i parlamentari nazionali e regionali eletti nel territorio, ha inoltrato questa mattina via Pec una segnalazione indirizzata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo, al Dipartimento Regionale Protezione Civile e all’Ufficio del Genio Civile di Palermo, per chiedere una attenta e urgente verifica, indispensabile e improcrastinabile, del ponte Oreto, una delle principali arterie viarie cittadine, attraversata quotidianamente da flussi ingenti in entrata e in uscita di traffico veicolare, anche pesante.

Il gruppo consiliare ha già effettuato due sopralluoghi tra il 31 luglio e il 6 agosto, sopra e sotto il ponte Oreto, e ha potuto constatare: nella parte superiore, carreggiate e passaggi pedonali transennate per diffusi fori presenti sui marciapiedi laterali e da altrettante diffuse lacune nel parapetto. Problemi tanto tangibili quanto ignorati dalla pubblica amministrazione: nella parte sottostante, invece, nell’intradosso dell’arco del ponte, è stata riscontrata un’ampia superficie caratterizzata da distacco di ingente quantità di calcestruzzo, voragini della soletta, copiose infiltrazioni d’acqua dall’estradosso con relativi diffusi degradi del calcestruzzo con ossidazione del ferro a vista.

È bene ricordare, inoltre, che già 16 anni fa un altro fondamentale ponte della città situato sulla circonvallazione, il ponte Corleone, a seguito di indagini svolte dall’Università, ha visto documentate “determinate gravissime situazioni di dissesto strutturale”, “in grado di generare una grave condizione di instabilità” e "grave pericolo per l'incolumità pubblica” per cui è stato richiesto un “intervento di somma urgenza”.

“L'amministrazione comunale di Palermo poco o nulla ha fatto negli ultimi 16 anni. Da mesi il gruppo del M5S richiede l'adozione di interventi urgenti e severi - affermano i consiglieri Giulia Argiroffi, Ugo Forello, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo - ma l’Amministrazione comunale e il Sindaco hanno minimizzato la grave situazione e, addirittura, minacciato di denunciare per procurato allarme chi come noi ha posto domande sulla sicurezza delle infrastrutture cittadine. La verità è che i ponti Oreto e Corleone sono in situazione di avanzato degrado, per cui allo stato attuale non si potrebbe escludere un problema di stabilità strutturale. Nell'interesse dei cittadini continueremo ad agire con senso di responsabilità e di correttezza, senza cedere alle intimidazioni, lottando affinché il principio di precauzione venga davvero applicato nella nostra amata città”.

“Il degrado di buona parte delle infrastrutture del nostro paese e la loro carente manutenzione, è testimonianza di anni di malgoverno e di scarsa attenzione da parte della vecchia politica rispetto la sicurezza dei cittadini - affermano i parlamentari del M5S Roberta Alaimo, Valentina D’Orso, Steni Di Piazza, Aldo Penna, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica - Ciò che i nostri consiglieri comunali denunciano da mesi a Palermo, nonostante i dati preoccupanti emersi dalle relazioni tecniche ed il progredire del degrado di talune infrastrutture cittadine, continua ad essere pericolosamente sottovaluto dall’Amministrazione cittadina. È necessario implementare le verifiche perché molte infrastrutture, che risalgono agli anni '50-'70, hanno bisogno di manutenzione ordinaria. Come anticipato dal ministro Toninelli, questo governo stanzierà i fondi necessari per scongiurare che si ripetano ancora tragedie come quelle di Genova, attraverso il monitoraggio attento delle opere in tutto il paese e di conseguenza anche a Palermo”.