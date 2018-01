rifiuti

Allarme rifiuti in Sicilia, Musumeci: ''le discariche pubbliche e private sono al collasso''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/01/2018 - 21:08:58 Letto 472 volte

“In Sicilia le discariche pubbliche e private sono al collasso, hanno 7-8 mesi di autonomia”. A lanciare l’allarme è il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, parlando in aula all’Ars. “Per guadagnare un anno di tempo, bisogna fare in modo che nelle discariche arrivi la metà delle 5 mila tonnellate ogni giorno sono smaltite nelle vasche”.

“Quello dei rifiuti è il primo grave problema che questo governo è chiamato ad affrontare, altro che luna di miele, come ha detto l’onorevole Cracolici. Questo governo non ha avuto il diritto neppure alla luna di miele, e la cosa non è che ci dispiaccia più di tanto. Sapevamo – ha detto Musumeci nel corso delle dichiarazioni programmatiche – che avremmo trovato strade in salita, ma non sapevamo di dovere scavare montagne”.

