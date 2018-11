Allerta arancione in Sicilia, a Palermo vento e pioggia già da stasera

allerta meteo

Allerta arancione in Sicilia, a Palermo vento e pioggia gią da stasera

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/11/2018 - 21:50:47 Letto 509 volte

Ancora maltempo, ancora un’allerta arancione che riguarda pure la nostra regione per la giornata di domani. E già in queste ultime ore, principalmente a Palermo, vento e pioggia imperversano sul capoluogo siciliano. Allerta arancione anche su tutto il territorio del Lazio, parte di Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e sui bacini centro-meridionali e sud-occidentali della Sicilia. È stata inoltre valutata allerta gialla sui settori nord-occidentali del Veneto, sui restanti bacini di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia, sull'intero territorio di Umbria, Molise e Puglia oltre che su gran parte della Sardegna.

Per domani quindi è prevista pioggia per tutto il giorno e si spera ovviamente che la pioggia non faccia i danni che invece ha fatto nei giorni addietro.

