Allerta per rischio incendi e ondata di calore valevole per la giornata del 23 agosto

22/08/2020

La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore valevole per la giornata del 23 agosto che prevede, per l'area di Palermo, rischio incendi arancione e ondate di calore livello 1.

In particolare, la temperatura massima percepita prevista per domani è di 35 gradi.

Sull’Italia permane un campo di alta pressione di origine sub-tropicale, che mantiene tempo stabile e soleggiato su gran parte del nostro Paese e con temperature massime che raggiungeranno ovunque valori elevati o molto elevati.

Nel corso della giornata odierna, tuttavia, l’approssimarsi di una vasta area depressionaria dall’Europa occidentale, darà luogo ad un graduale peggioramento sull’arco alpino con precipitazioni temporalesche sparse, specie sui settori orientali. Domani, poi, i fenomeni si estenderanno su ampia parte del Nord, fino a raggiungere le aree pianeggianti, con fenomeni temporaleschi anche intensi.

Lunedì, infine, il tempo instabile riguarderà anche il Centro, specie le zone interne ed i versanti adriatici; le temperature subiranno una graduale diminuzione ed i venti si intensificheranno,disponendosidapprima da Maestrale su Sardegna e Sicilia e poi dai quadranti settentrionali sul resto del territori.

