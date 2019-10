maltempo

Allerta rossa in Sicilia, un disperso a Licata

Mezza Sicilia in allerta rossa per il maltempo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/10/2019 - 09:10:03 Letto 418 volte

Mezza Sicilia in allerta rossa per il maltempo. Scuole chiuse oggi in molti comuni, mentre gli allagamenti stanno mettendo in ansia i residenti di Sciacca, di Mazara del Vallo, del Ragusano.

A Licata un uomo di 80 anni risulta disperso da ieri; sarebbe scivolato nella tarda serata nel fiume Salso, come hanno riferito dei testimoni, e da quel momento non si hanno più sue notizie. A dare l'allarme è stata una persona che, percorrendo a piedi il ponte Federico II, avrebbe notato delle ciabatte che galleggiavano in acqua. Sul posto sono arrivati anche i familiari dell'80enne, che già lo cercavano, e avrebbero riconosciuto le scarpe. Le ricerche sono affidate ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e al Nucleo speleologico.

La Protezione civile ieri ha diramato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo che riguarda soprattutto la parte orientale e meridionale dell'Isola. Da Catania a Siracusa, passando per Ragusa, i sindaci hanno alzato il livello dell'attenzione decidendo di tenere chiusi gli istituti di ogni ordine e grado. Allerta gialla invece nella Sicilia occidentale e a Palermo, sotto la pioggia ieri sera ma senza conseguenze.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!