All'Istituto ''Gonzaga'' alunni senza cellulare. ''Siamo contenti e ci va bene così'' *VIDEO*

All'Istituto Gonzaga di Palermo al via il nuovo anno scolastico interamente senza cellulari...

L’hanno chiamata “phone free”, liberi dai telefoni. All’Istituto Gonzaga di Palermo al via il nuovo anno scolastico interamente senza cellulari, sin dal primo giorno di lezione in tutti gli ordini di scuola.

Per la prima volta, infatti, anche per gli studenti dei licei vige non solo il divieto di utilizzo del cellulare durante le lezioni, la ricreazione e il pranzo, ma anche l’obbligo di consegnare lo smartphone in presidenza a inizio giornata, per poi riprenderlo prima dell’uscita, nel pomeriggio.

Un’iniziativa che ricalca quella lanciata qualche giorno fa a Piacenza e inserita nel Regolamento degli studenti e accolta senza proteste dagli alunni che, nell'intervista, hanno dichiarato di avere migliorato la loro socializzazione.

