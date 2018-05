contrasto alla criminalità

Allo Zen 2 la droga non sconfigge la legalità, il comandante Di Stasio: ''Tutela dei bambini perché abbiano fiducia nelle istituzioni''

L'operazione ''Ero Market'' è solo la punta dell'iceberg: tante le attività dei carabinieri di San Filippo Neri, con l'obiettivo di preservare l'innocenza dei bambini del quartiere

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/05/2018 - 10:39:29 Letto 374 volte

L’operazione "Ero Market", svolta dai carabinieri di Palermo nel quartiere Zen 2, ha portato alla luce l'assoluta e disarmante spregiudicatezza con cui, in molte realtà, l'attività criminale venga compiuta in presenza di bambini ignari e indifesi. Proprio alla tutela di bambini innocenti mira l'attività di contrasto dell'Arma, come dichiarato dal colonnello Antonio Di Stasio, comandante provinciale dei carabinieri.

Da sempre inserita in un contesto difficile e privo di linee guida precise per la risoluzione di conflitti sociali, la stazione dei carabinieri “San Filippo Neri” agisce sulle coscienze dei bambini - oltre che con i compiti di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali - anche attraverso diverse iniziative sociali avviate sulla scia del progetto “Cultura della legalità”, promosso dal comando generale dell’Arma dei carabinieri, con l’obiettivo di alimentare la fiducia nelle istituzioni.

"Tra queste progettualità mi preme ricordare - dichiara Di Stasio - quella realizzata con la fondazione 'Albero della vita onlus' dove i bambini tra i 6 e i 10 anni sono affiancati, nelle attività di dopo scuola, da tutor carabinieri, per ridurre ed eliminare le difficoltà scolastiche e per condividere con loro anche attività ludiche, quali la preparazione della merenda o di un pranzo consumato tutti insieme".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!