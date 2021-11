Fondi Alluvione

Alluvione del 2018 in Sicilia, solo 6 milioni alle aziende agricole colpite. Foti: ''Aumentare i fondi''

Sei milioni di euro per le 610 aziende agricole siciliane colpite dall'alluvione del 2018.

23/11/2021

“Solo 6 milioni di euro in tutto per le 610 aziende agricole siciliane colpite dall’alluvione del 2018. In pratica la metà dei danni certificati dagli ispettorati agricoli che ammontava a 12 milioni di euro e che già rappresentava una somma fortemente decurtata rispetto alla reale distruzione provocata dall’alluvione. La Regione pretenda dallo Stato altri fondi per coprire almeno questo 50% mancante”. È l’appello lanciato da Angela Foti, vicepresidente dell’Ars e deputata regionale di Attiva Sicilia, nel corso di un’audizione in III Commissione all’Ars.

“L’esiguità delle risorse stanziate dallo Stato è macroscopica – afferma Foti – e per di più, nella ripartizione effettuata a livello regionale, dei 220 milioni di euro stanziati solo 6 milioni vanno alle imprese agricole siciliane. Si tratta di risorse che non permetteranno a queste attività di riprendersi pienamente: già la certificazione dei danni era ben al di sotto di quanto avevano richiesto le aziende, e così, di decurtazione in decurtazione, i ristori rappresenteranno circa il 10% del costo degli interventi necessari. Per ottenere un minimo ristoro gli agricoltori devono fatturare il 100% dei lavori per poi ricevere solo spiccioli e per di più dopo 3 anni di attesa. Ma a beffa si aggiunge beffa: il Dipartimento agricoltura ha stanziato altri fondi per circa ulteriori 12 milioni e avviato un altro procedimento ma gli agricoltori che hanno presentato domanda per entrambi i ristori devono scegliere a quale accedere, perché le due misure non sono cumulabili e alle aziende viene chiesto di formalizzare la rinuncia ad altri aiuti sui danni. Per lo meno si chieda agli agricoltori di presentare le fatture solo fino al raggiungimento del contributo ammesso e non per l’intero importo richiesto”.

Foti ha anche presentato un’interpellanza rivolta al presidente della Regione Siciliana e all’assessore regionale per le Agricoltura per chiedere di reperire ulteriori stanziamenti che possano coprire almeno l’intero contributo riconosciuto, che ammonta a 12.001.198,93 euro.

“Inoltre – conclude Foti – ho chiesto che sulla alluvione del 2021, che ha nuovamente colpito duramente l’agricoltura siciliana, le procedure per gli aiuti passino prima dalla commissione Attività produttive all’Ars. Tutte queste richieste saranno formalizzate in risoluzioni che verranno presentate in Commissione”.

