Alluvione Emilia Romagna, oggi lutto nazionale: Sale a 15 il numero delle vittime

Per fronteggiare la situazione attuale il Consiglio dei ministri ha varato il ''decreto Alluvioni'', un provvedimento da 2 miliardi.

Alluvione in Emilia Romagna, giornata di lutto nazionale oggi, mercoledì 24 maggio 2023. Sale a 15, intanto, il numero delle vittime.

Per fronteggiare la situazione attuale il Consiglio dei ministri ha varato il 'decreto Alluvioni', un provvedimento da 2 miliardi con misure e risorse per far fronte all'emergenza che ha messo in ginocchio l'Emilia Romagna con misure che vanno dalle tasse alle bollette, dalla cassa integrazione al fondo per le imprese.

