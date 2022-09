maltempo

Alluvione nelle Marche, Papa Francesco: ''Clima merita la stessa attenzione del Covid e della guerra''

''La sfida del clima merita la stessa attenzione del Covid e della guerra'', ha detto il Papa Francesco.

"La drammatica alluvione nelle Marche, che ha provocato lutti, rovine e dolore in tutto il Paese, rappresenta l'ulteriore conferma che la sfida del clima merita la stessa attenzione del Covid e della guerra". Lo ha detto il Papa Francesco, da poco tornato dal suo viaggio in Kazakistan per il Congresso dei Capi delle religioni mondiali e tradizionali.

