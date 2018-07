almaviva

Almaviva, c'è l'ipotesi di accordo con l'Assessorato del Lavoro

L'ipotesi raggiunta verrà sottoposta ai dipendenti con un referendum, il personale della sede di Palermo potrebbe confluire nel bacino Asu. I sindacati però si spaccano

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/07/2018 - 15:26:39 Letto 363 volte

Si conclude l'incontro tra l'Assessorato Regionale del Lavoro e Almaviva Contact, dopo intense trattative. Al Dipartimento regionale del Lavoro è stata raggiunta un'ipotesi di accordo tra Almaviva, il Comune di Palermo, i sindacati Cisl, Uil e Ugl, e gli assessorati regionali del Lavoro, delle Attività produttive e della Formazione.

L'assessora regionale Mariella Ippolito si dice soddisfatta dei risultati: “In poche settimane - dichiara - il Governo Regionale ha recuperato i ritardi accumulati in passato per la vertenza di una delle aziende che impiega il maggior numero di personale in Sicilia”. Poi Ippolito spiega i termini dell'accordo: “Sotto la regia sensibile dell'Assessorato che guido - dichiara - abbiamo raggiunto dei punti fermi sull'analisi ed il controllo della produttività e qualità, sulla gestione degli esuberi attraverso incentivazioni all'esodo, sull'attivazione di interventi formativi finalizzati alla riconversione delle professionalità del personale dipendente e l'attivazione della contrattazione di secondo livello”. In quest'ultimo caso, il Dipartimento del Lavoro ha prospettato come il personale Almaviva Contact della sede di Palermo, già in precedenza assunto dal bacino Lsu, potrebbe confluire nel bacino degli Asu, in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Adesso si prospetta un'altra fase delicata: l'accordo raggiunto sarà sottoposto ai lavoratori con un referendum. Particolare apprezzamento alle istituzioni presenti attorno al tavolo, coordinato dall'assessore Ippolito, è stato espresso da Giuseppe Tumminia della Uil e da Giovanni Gorgone della Cisl. A tutela della continuità occupazionale del personale, l'assessore Mariella Ippolito infine ha chiesto l'intervento del Ministero del Lavoro sul caso della mancata osservanza delle clausole di salvaguardia nel settore dei call center outsourcing, relativo al recente cambio di appalto per le attività di contact center finora svolte a Palermo da un committente di Almaviva. “L'inosservanza della norma - ha scritto l'esponente della Giunta Musumeci al ministro Luigi Di Maio - avrebbe il duplice effetto di colpire i diritti dei lavoratori e di sottrarre posti di lavoro stabili ad un contesto territoriale purtroppo già fortemente segnato da sofferenza occupazionale”.

I sindacati però sono divisi. La Slc Cgil non ha sottoscritto l'accordo di programma quadro, siglato nella sede dell'assessorato regionale al Lavoro, che sul piano sindacale ha avuto invece l'ok di Fistel Cisl, Ugl e Uilcom Uil. Il motivo della mancata approvazione è l'assenza di tutela per i 3.400 gli operatori del call center palermitano impiegato dal colosso delle telecomunicazioni. "Questo accordo - dice il segretario provinciale della Slc Cgil, Maurizio Rosso - non tutela minimamente i lavoratori di Almaviva. Introduce il controllo a distanza del personale, in piena violazione dello Statuto dei lavoratori. In Sicilia 20mila persone lavorano nelle settore delle Tlc ma nell'accordo non c'è nemmeno un accenno su questo fronte. Tagli a salari e diritti".

