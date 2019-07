vertenza Almaviva

Almaviva, Di Maio diserta l'incontro

Almaviva, governo assente. Da Palermo la richiesta di un tavolo specifico al ministero per la vertenza del call center di Palermo. ''Si sta sottovalutando l'importanza di un settore così radicato in Sicilia''. Chiesto intervento della Prefettura.

18/07/2019

“Si sta sottovalutando l'importanza di un settore così radicato in Sicilia e soprattutto che dà occupazione a migliaia di persone. Ci aspettavamo un intervento immediato del governo per trovare soluzioni e per garantire l'occupazione nel settore ma cosi non è stato, il governo è assente e snobba gli incontri – dichiara il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso - Continueremo la nostra lotta, faremo nei prossimi giorni una nuova manifestazione, con un corteo che andrà a palazzo d'Orleans e non smetteremo la nostra mobilitazione fino a quando questo governo non avrà capito che la crisi va affrontata con un progetto che metta le premesse allo sviluppo e all'occupazione del settore”.

Nessuna risposta quindi, per l'assenza del governo, al tavolo convocato oggi al Mise sui call center, dal quale i sindacati, che hanno manifestato con un presidio davanti alla Prefetture, aspettavano delle risposta.

“Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl hanno manifestato oggi in Prefettura per inviare un segnale forte sia a sul territorio che a livello nazionale. Quest'emergenza va affrontato subito con un tavolo ministeriale dedicato al caso di Almaviva Palermo – aggiunge Massimiliano Fiduccia, Slc Cgil Palermo - Il tavolo di oggi al ministero era convocato sui call center. Avevamo chiesto un intervento al ministro Di Maio, che oggi doveva essere presente al tavolo. Il nostro timore è che i tempi diventino troppo lunghi. Ci aspettiamo che il governo intervenga in maniera strutturale e che vengano applicate determinate regole sia su volumi di lavoro, per ora dislocati all'estero, sulle tabelle ministeriali, sul costo del lavoro, sui contratti tra committenza e outsourcing. Non è possibile che due multinazionali come Tim e Wind 3 malgrado, con contratti in corso con Almaviva, non li rispettano e dichiarano da un momento all'altro di dover tagliare i volumi di traffico garantiti fino al 60 e al 70 per cento. Non possiamo permetterci di perdere questo lavoro, la situazione va affrontata in maniera definitiva. Si deve agire subito, altrimenti nel frattempo a settembre a Palermo ci beccheremo 1.600 licenziamenti. E Palermo non può permettersi questo dramma sociale. Scenderemo in piazza fino a quando non avremo risposte concrete”.

Al tavolo in Prefettura i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl, e l'assessora Giovanna Marano, sono stati ricevuti dalla dottoressa Maria Baratta. “Abbiamo rappresentato la drammaticità della situazione di Almaviva a Palermo, con 1.600 lavoratori in esubero a partire dalla prima decade di settembre, oltre la metà degli addetti del nostri sito – dichiara il segretario Cgil Palermo Alessia Gatto - Abbiamo spiegato che il problema nasce dal repentino calo di volumi del traffico telefonico da parte di Tim e Wind, che è stato spostato fuori dall'Italia. Questa delocalizzazione ha una pericolosissima ricaduta sul nostro sito”.

“I sindacati e il Comune hanno chiesto – aggiunge Gatto - di aprire, parallelamente al tavolo settoriale, un tavolo dedicato ad Almaviva, altrimenti i tempi si allungano. Serve una soluzione immediata, chiediamo un tavolo ad hoc, 1600 famiglie non possono rischiare di perdere il lavoro. La Prefettura ha accolto le nostre richieste, il prefetto farà da intermediario per incentivare l'apertura di un tavolo specifico per la vertenza di Palermo. Presto ci sarà un aggiornamento”.

