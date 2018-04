Almaviva

Almaviva di Palermo, in 3.300 di nuovo a rischio. Intervista a Salvo Seggio di Cisl ***VIDEO***

È nell’aria la cessione del ramo palermitano dell’azienda. Sindacati in subbuglio

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 06/04/2018 - 12:59:30 Letto 658 volte

Lo scorso anno avevano stipulato un contratto per salvare l’azienda, rinunciando ad un massimo di 300 euro di guadagno annuo, a quattro scatti di anzianità e al TFR per un anno. Ora, alla scadenza di quell'accordo, i 3.300 operai della sede palermitana di Almaviva (2.800 a tempo indeterminato, circa 500 precari) rischiano nuovamente di essere mandati a casa. Il 4 aprile scorso Almaviva ha annunciato la cessione del ramo palermitano dell’azienda, con la conseguente creazione della società Almaviva Palermo.

La mossa finanziaria porrebbe la neonata società in una posizione di totale insicurezza, con le sole proprie forze su cui contare per la sopravvivenza. Insorgono i sindacati che rappresentano e difendono i 3.300 lavoratori. “Siamo in ammortizzatore sociale, che scade il 12 di giugno. Quindi è una strategia veramente beffarda”, spiega Salvo Seggio di Cisl, “Passeremo da gruppo nazionale a S.R.L., si stanno preparando per cederci e metterci alle porte”.

Il progetto iniziale dell’accordo, continua Seggio, prevedeva uno sviluppo nell’arco di tre anni ma con molte rinunce e svantaggi per i dipendenti. Con la nuova mossa di Almaviva la continuità verrebbe troncata, rendendo nulli gli sforzi dei lavoratori negli ultimi quattro, durissimi anni di ammortizzazione sociale. “Palermo ha bisogno di questa azienda”, conclude con amarezza Seggio, “Non possiamo permetterci di passare da una S.P.A. a una S.R.L., perché sappiamo benissimo che è visto come tagliare un ramo secco”.

