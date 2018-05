almaviva

Almaviva, incontro sugli ammortizzatori sociali senza risultati

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/05/2018 - 21:20:11 Letto 330 volte

Non ha dato risultato l’incontro tenutosi a Sicindustria convocato per discutere delle percentuali dell'ammortizzatore sociale (il Fis) da applicare ai lavoratori di Almaviva per fronteggiare gli esuberi fino a novembre.

L'incontro è stato rinviato ai primi di giugno perché l'azienda non è stata in grado di definire le percentuali del Fis in quanto, come ha comunicato ai sindacati seduti al tavolo, uno dei suoi principali committenti, Tim-Telecom, sta riducendo il 30 per cento del traffico. "Non è possibile che ancora una volta una paventata riduzione dei volumi di una delle aziende committenti di Almaviva Palermo rischia di mettere in discussione il futuro dei quasi 3 mila lavoratori del call center", dicono la segreteria provinciale Slc Cgil Palermo e la Rsu Slc di Almaviva Palermo.

"Da un grande gruppo industriale di caratura internazionale quale è Almaviva ci si aspetta una solidità strutturale che non può essere messa in crisi dall'incertezza dei volumi e delle tariffe della singola commessa di turno", notano o le sigle sindacali. In questo modo, il rischio è che Almaviva "continui a mettere in discussione i contenuti degli accordi sottoscritti provando ad alzare l'asticella a ogni rimodulazione contrattuale di una delle numerose commesse che gestisce".

