Almaviva

Almaviva, inizia una settimana caldissima

4 mesi di trattative a Roma senza atti concreti, su Almaviva Palermo pende ancora una volta la spada di Damocle dei licenziamenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/01/2020 - 14:34:07 Letto 391 volte

Su Almaviva Palermo pende ancora una volta la spada di Damocle dei licenziamenti. Dopo un periodo di “tregua” nei giorni scorsi il nulla di fatto dei sindacati con l’azienda sul rinnovo della cassa integrazione per i lavoratori, in scadenza il 31 marzo, ha nuovamente messo in apprensione tutti i dipendenti di Almaviva Palermo.

C'è grande insoddisfazione e anche rabbia, all'interno della sede palermitana di call center per come stanno andando le cose. 4 mesi di trattative a Roma senza atti concreti e lo spettro di una cassa integrazione che arrivi al 60% per le commesse più in crisi. A far soffiare i venti di crisi è soprattutto la commessa Sky che ha deciso di tagliare ulteriormente e contestualmente rilevare sui siti web internazionali la ricerca di personale da destinare alle attività di Sky in Albania, lavoro che fino a pochi giorni fa veniva assicurato al sito Palermitano di Almaviva.

Quella che inizierà domani sarà quindi una settimana fondamentale, anche perché i sindacati inizieranno a decidere le iniziative di lotta da intraprendere con il coinvolgimento di tutti i lavoratori. Probabile che già martedì ci possa essere una mobilitazione da parte dei dipendenti Almaviva, ancora una volta, o meglio, per l’ennesima volta, sulla graticola.

