crisi almaviva

Almaviva, Orlando a Roma: ''Rilancio del settore per contrastare la delocalizzazione all'estero''

Il Sindaco ha partecipato alla riunione tenutasi oggi presso il Ministero del Lavoro sulla crisi di Almaviva.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/06/2019 - 21:21:04 Letto 378 volte

"Quella che riguarda Almaviva - ha detto il Sindaco intervenendo ai lavori - non è "una" vertenza, ma per la Palermo è "LA" vertenza, essendo questa azienda la più grande fra quelle private nella nostra città ed essendo Palermo la città con maggiore presenza occupazionale nel settore Tlc.

Da tempo è stato unanime, da parte delle Organizzazioni sindacali, dell'azienda e dell'Amministrazione comunale, il richiamo alla necessità di un approccio strutturale che contrasti la delocalizzazione all’estero ma anche l'esercizio inappropriato di tale attività da parte di aziende improvvisate."

Il Sindaco a nome della città ha chiesto che il Ministro Di Maio con delega al lavoro e allo sviluppo economico convochi al più presto un tavolo di confronto con prospettive di intervento di rilancio con interventi strutturali "per evitare che si passi da ammortizzatori sociali ad ammortizzatori sociali che nel tempo mortificano professionalità e che in assenza di un rilancio strutturale del settore rischiano di essere il preludio della perdita di occupazione con effetti devastanti in tutto il Paese ma soprattutto a Palermo ove il settore costituisce una presenza di enorme importanza."

