Almaviva Palermo, 260 lavoratori a rischio: Sky rescinde il contratto

Orlando e Marano: ''Non ci aspettavamo da Sky rescissione contratto''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/05/2020 - 17:46:30 Letto 380 volte

"Non ci aspettavamo da un grande gruppo qual è Sky la comunicazione della rescissione del contratto con Almaviva ed il conseguente rischio occupazionale per centinaia tra lavoratrici e lavoratori in pieno shock socioeconomico dovuto alla pandemia". Lo hanno dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando e l’assessora al lavoro del comune Giovanna Marano.

“Mentre si moltiplicano gli appelli al senso di responsabilità ed alla prudenza, spiace dirlo ma Sky sceglie un'altra strada che annuncia tensione sociale in una fase cosi’ complessa .Un annuncio fatto alla vigilia di questo primo Maggio - concludono Orlando e Marano - avrebbe dovuto richiamare più dialogo e confronto. Ben 17 anni di continuità della gestione della commessa avrebbero potuto indurre , forse, ad aspettare momenti migliori”.

“Ovviamente ci impegneremo, come sempre in questi anni, consapevoli che ci sarà bisogno di tutto il peso e l’autorevolezza del Governo nazionale per garantire una soluzione idonea a salvaguardare il valore del lavoro e della professionalità di centinaia di lavoratrici e lavoratori".

