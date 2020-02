Almaviva

Almaviva Palermo, accordo vicino per la cassa integrazione

''1600 famiglie in apprensione, prioritario salvaguardare lavoratori'', dichiara Valentina D'Orso, parlamentare palermitana del Movimento 5 Stelle.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/02/2020 - 10:05:43 Letto 337 volte

“Il Governo nazionale sta mostrando grande e incessante impegno per trovare soluzioni strutturali alle problematiche comuni dell’intero comparto. Ci sono 1600 famiglie in apprensione e per noi rimane prioritario salvaguardare i livelli occupazionali del sito di Palermo”. Lo dichiara Valentina D’Orso, parlamentare palermitana del Movimento 5 Stelle.

“Dopo una lunga e accesa trattativa - aggiunge la deputata D’Orso - Almaviva ha manifestato la disponibilità a gestire l’esubero dei lavoratori in chiave conservativa, proseguendo con l’ammortizzatore sociale in scadenza a marzo, e si è resa disponibile a lanciare un nuovo programma di riqualificazione su base volontaria per consentire la riconversione professionale dei lavoratori verso il mondo IT”.

