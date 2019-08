Licenziamenti almaviva

Almaviva Palermo, governo assente, si avvicinano i 1600 licenziamenti

Ancora una volta un nulla di fatto. Di Maio anche questa volta non ha partecipato al tavolo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/08/2019 - 09:37:51 Letto 385 volte

Ad Almaviva la situazione è sempre più critica e adesso lo spettro dei 1600 licenziamenti a settembre diventa sempre più concreto. "Ancora una volta registriamo un nulla di fatto. Di Maio anche questa volta non ha partecipato al tavolo e non è stata individuata una soluzione per scongiurare a fine settembre le procedure di licenziamento per 1.600 persone". Lo dice il segretario generale della Slc Cgil Palermo, Maurizio Rosso, a conclusione del tavolo che si è svolto ieri pomeriggio al Mise sulla vertenza Almaviva Contact di Palermo.

"Al tavolo - aggiunge Rosso - i rappresentanti del Mise hanno chiesto all’azienda di rimandare le procedure di licenziamento e di proseguire con gli ammortizzatori sociali. Ma Almaviva sostiene che non è più possibile continuare con gli ammortizzatori. Questo governo non riesce a capire qual è il vero problema del Mezzogiorno. Serve un impegno concreto per creare occupazione non le mance degli ammortizzatori sociali".

Così il sindaco Leoluca Orlando: "Dal tavolo al Ministero del Lavoro non è arrivata alcuna novità, almeno di quelle che ci aspettavamo per rasserenare la tensione sociale e dare risposte concrete sulla vertenza Almaviva a Palermo. Continua la preoccupazione, perché nessuno dei punti attorno a cui si snoda la crisi dei Call center è stato affrontato. Non sarà un’estate facile per migliaia di lavoratrici e lavoratori di Almaviva. Tuttavia continuiamo a confidare che nella prima settimana di settembre, quando il tavolo si riunirà nuovamente, sarà possibile scongiurare l’apertura della procedura degli esuberi con qualche misure di sistema appropriata”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!