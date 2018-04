Almaviva

Almaviva Palermo, impegno istituzionale dopo incontro salva-azienda. Orlando: ''Ora sblocco nazionale alla vertenza''

Nella giornata di ieri meeting tra azienda, sindacati e assessorato regionale al lavoro, per trovare soluzioni alternative alla trasformazione del polo palermitano in nuova srl

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 27/04/2018 - 10:09:57 Letto 387 volte

La sede palermitana di Almaviva è ancora nell’occhio del ciclone. La decisione aziendale di trasformare il polo di Palermo in una newco, una srl controllata totalmente da Almaviva spa, è stata ufficializzata lo scorso 3 aprile; eppure, sembra ci sia ancora margine d’azione per limitare i danni che tale operazione arrecherebbe, soprattutto ai 3.300 dipendenti dell'azienda.

Con il favore dell'assessorato al lavoro della Regione Sicilia, l’azienda ha chiesto l’organizzazione di tre tavoli tecnici per affrontare singolarmente ogni fase della ripresa: un primo tavolo riguardante i costi delle commesse lavorate a Palermo, che secondo i sindacati sarebbero inferiori ai limiti di legge e quindi da rinegoziare; un secondo incontro basato sulla gestione degli esuberi, circa 700, preservando posti di lavoro attraverso ammortizzatori sociali e riqualifica del personale, oltre che rinnovando le commesse in scadenza o già scadute; infine, un terzo con al centro del dibattito le possibilità che la Regione Sicilia può offrire al polo palermitano di Almaviva, commissionando la gestione di servizi proprietari.

“Il tavolo della Regione di ieri è stato utile perchè ha permesso di mettere a fuoco i problemi e le urgenze – ha commentato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando in un comunicato – In questo senso è fondamentale mantenere un forte coordinamento insieme ad una unità di tutte le istituzioni siciliane, che riteniamo una condizione indispensabile per andare avanti e inoltrarci in una fase di confronto che possa dare risposte ai problemi rappresentati”. La procedura di dialogo con i vertici di Almaviva spa rimane in salita, con l’azienda madre decisa a procedere alla societarizzazione ma aperta ad eventuali alternative convenienti: per questo motivo, Orlando auspica anche lo sblocco della vertenza a livello nazionale, data la natura dei committenti (grandi aziende italiane e non) e dei potenziali danni economici. “Continueremo con impegno e attenzione a garantire il sostegno dell'amministrazione Comunale in tutti i prossimi tavoli istituzionali”, è l’impegno di Orlando a sostegno dei dipendenti palermitani.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!