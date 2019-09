vertenza Almaviva

Almaviva Palermo, niente licenziamenti per il momento

Orlando e Marano: ''Aperta prospettiva. Esplicitare impegni in settore strategico per la città''.

25/09/2019

"L'incontro al Ministero del Lavoro con i Ministri Catalfo e Provenzano e i Sottosegretari Todde e Di Piazza ha aperto una prospettiva di soluzione sulla vertenza Almaviva Palermo dopo mesi di preoccupazioni e tensioni." Lo hanno dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando e l'Assessora Giovanna Marano al termine dell'incontro romano sulla vertenza Almaviva, cui la stessa Assessora ha partecipato in rappresentanza dell'Amministrazione comunale.

"La disponibilità dell'azienda ad un'intesa per evitare gli esuberi a fronte di impegni e misure strutturali del Governo che possano assicurare condizioni differenti con la committenza principale come Tim, Wind e Alitalia è certamente un dato positivo. Esprimiamo - continuano - apprezzamento al Governo nazionale per aver accolto l'appello del territorio, delle lavoratrici e dei lavoratori, dell'amministrazione comunale. Ora è necessario che questo cammino intrapreso trovi attuazione nella esplicitazione degli impegni che oggi sono stati dichiarati, con un percorso ed iniziative concrete in un settore che per i livelli occupazionali è strategico nella nostra città."

