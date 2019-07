corteo almaviva

Almaviva Palermo, oggi sciopero: al corteo anche Orlando

Il sindaco Leoluca Orlando ha preso parte al corteo dei dipendenti di Almaviva Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/07/2019 - 10:55:35 Letto 483 volte

1670 lavoratori Almaviva rischiano il posto di lavoro a partire da settembre quando l’azienda leader nel settore dei callcenter in Italia, ha annunciato appuntamento i licenziamenti. La mobilitazione, indetta da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc, arriva dopo il recente flop del tavolo al ministero dello Sviluppo economico.

I lavoratori si sono dati appuntamento alle 9.30 in piazza Verdi, nel cuore della città per poi arrivare, in corteo, fino alla presidenza delle Regione. Sindacati e lavoratori chiedono un incontro urgente con la presidenza della Regione siciliana per l’apertura di un tavolo dedicato alla vertenza Almaviva Contact Palermo e per sollecitare il governo nazionale ad aprire un tavolo ministeriale per definire soluzioni in grado di scongiurare i licenziamenti in Almaviva Palermo.

Il Sindaco, Leoluca Orlando, insieme all'Assessora al Lavoro, Giovanna Marano, ha preso parte, stamani, al corteo dei dipendenti di Almaviva Contatcts.



“Non voglio neanche pensare – ha dichiarato Orlando - a cosa possa succedere ed è la ragione per la quale noi oggi siamo qui in piazza, insieme ai lavoratori, per dire che Palermo è una città di riferimento in Italia nel settore dei call center. Non si può consentire, nell'indifferenza degli organi regionali e nazionali, che questo accada. Abbiamo chiesto l’intervento forte da parte del governo nazionale e ci auguriamo che anche la Regione sia accanto a noi nel formulare questa richiesta, perché occorre fare un tavolo nazionale sulla vertenza di Palermo”.

Sinistra Comune: "Sinistra Comune manifesta la propria solidarietà e vicinanza ai 1600 lavoratori di Almaviva ed alle loro famiglie che oggi hanno scioperato per sollecitare una pressione del Governo regionale nei confronti del MISE. Auspichiamo che il tavolo più volte disertato dal ministro Di Maio possa realmente produrre risultati tutelando i posti di lavoro a rischio.

La Regione non può lasciare al solo Comune di Palermo, oggi rappresentato al corteo dal Sindaco, l’onere della difesa dei posti di lavoro e della dignità dei lavoratori. Oltre ad interventi di carattere politico è essenziale che la Regione dia seguito agli accordi per la riqualificazione del personale dei call center. Palermo non può permettersi di perdere questa importante realtà occupazionale e professionale.La tutela dei lavoratori a fronte dell'attuale disimpegno da parte del governo nazionale è una priorità per tutta la città e va sostenuta con forza. Siamo tutti Almaviva."

Claudio Fava, deputato regionale de I cento passi: “Ovviamente, rivolto la massima solidarietà e vicinanza ai lavoratori di Almaviva oggi in sciopero a Palermo. A questa, va però affiancata un’azione concreta di sostegno per l’intero comparto interessato da una profonda ristrutturazione aziendale che mette a rischio migliaia di posti di lavoro. In tal senso ho presentato un emendamento che mira a rendere effettivo il programma di riqualificazione del personale a rischio di licenziamento affinché le tante parole spese possano trovare, finalmente, concretezza”.

Ti potrebbe interessare? Nuovo sciopero dei lavoratori Almaviva, Orlando sollecita Governo nazionale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!