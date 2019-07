vertenza Almaviva

Almaviva, salta l'incontro a Roma: assente il Governo nazionale

''L'inspiegabile assenza del Governo ha vanificato le nostre aspettative, dichiara il Sindaco, Leoluca Orlando. Caronia: ''Se era di Napoli o Milano il Governo sarebbe stato presente?''

“Avevamo riposto speranze nel fatto che oggi al Mise si sarebbero potuti affrontare e sciogliere i nodi importanti della crisi dei Call Center. L'inspiegabile assenza del Governo ha vanificato le nostre aspettative." Lo dichiarano il Sindaco, Leoluca Orlando e l'Assessora al Lavoro, Giovanna Marano, dopo l'annullamento dell'incontro previsto oggi a Roma sulla vertenza di Almaviva.

"Il Comune di Palermo continuerà a fare la propria parte ed ad agire da sprone per tutte le istituzioni, ribadendo la necessità di un tavolo urgente nazionale per Palermo, che coinvolga le strutture del Ministero dello Sviluppo Economico e quelle del Ministero del Lavoro, affrontando i temi di natura strutturale sulle tariffe e contro le delocalizzazioni.

Non vorremmo che mentre sarebbero necessari un rilancio ed una strategia per il settore, ci ritrovassimo a dover affrontare l'emergenza della tenuta occupazionale e di reddito per migliaia di famiglie” - concludono.

La dichiarazione dell'onorevole Marianna Caronia: "Altro che interesse per la Sicilia! Il Governo nazionale sembra ignorare del tutto le esigenze della città di Palermo e della nostra Regione. L'assenza del Vice Presidente del Consiglio all'incontro su Almaviva è un gravissimo segno di disattenzione, perché sappiamo tutti che questa non è "una" azienda, ma "LA" azienda privata di maggiore peso occupazionale nella nostra città, con oltre 1.600 dipendenti interessati direttamente ed altre centinaia nell'indotto".

"Non possiamo che condividere quanto scritto dai sindacati circa la sensazione che questo incontro andato a vuoto altro non fosse che un modo per prendere tempo.

A questo punto però la domanda sorge spontanea - conclude la Caronia - : se Almaviva fosse stata a Napoli o Milano, un Vice Presidente del Consiglio sarebbe stato presente?"

