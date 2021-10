Almaviva

Almaviva-Alitalia, Varrica: ''Tempo scaduto, il Governo sia parte attiva e non spettatore''

''Il tavolo non ha ancora prodotto alcun risultato concreto, l'assenza totale del Ministero dello sviluppo economico è un elemento di grande disattenzione nei confronti degli oltre 600 lavoratori'', ha detto Adriano Varrica.

Pubblicata il: 12/10/2021

“Il tavolo presso il Ministero del lavoro non ha ancora prodotto alcun risultato concreto e l'assenza totale del Ministero dello sviluppo economico guidato da Giorgietti è un elemento di grande disattenzione nei confronti sia degli oltre 600 lavoratori che della stessa prospettiva industriale di ITA per la quale sarebbe un valore aggiunto contare su un servizio clienti con esperienza ventennale. Sto provando a fare ogni pressione istituzionale possibile per richiamare il Governo alle proprie responsabilità, come cristallizzato nella mozione della Camera dei deputati da poco approvata e di cui ho proposto il testo proprio per la parte relativa al servizio clienti. Il tempo è scaduto e il Governo deve mettere in campo ogni strumento per favorire la positiva conclusione di questa vicenda. Se ci dovessero essere provvedimenti legislativi da votare in Parlamento, anche a titolo oneroso, credo che nessuno si potrebbe tirare indietro". Lo dichiara il parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle, Adriano Varrica.

