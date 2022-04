Almaviva

Almaviva-Covisian, Ita non si è presentata al tavolo ministeriale

Ita non si è presentata al tavolo del ministero del Lavoro sui lavoratori Almaviva-Covisian, a rischio licenziamento dopo il ritiro della commessa da parte di Ita Airways.

Ita non si è presentata al tavolo del ministero del Lavoro sui lavoratori Almaviva-Covisian, a rischio licenziamento dopo il ritiro della commessa da parte di Ita Airways per i servizi di call center. Un fatto definito dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando "molto grave".

"L'indisponibilità al confronto e la mancanza di riguardo istituzionale - afferma Orlando - non può essere sottovalutata. Chiederò al collega Franco e agli altri ministri coinvolti un confronto per concordare insieme le iniziative conseguenti".

Miceli (Pd): "Vergognosa l'assenza di Ita Airways al tavolo al ministero, calpestati i diritti dei lavoratori"

"L'assenza di Ita Airways al tavolo avviato al ministero del Lavoro a Roma è un comportamento contraddittorio per chi si definisce vittima". Il deputato del Pd Carmelo Miceli stigmatizza la decisione della compagnia di bandiera di non partecipare al confronto sul caso Covisian e sul licenziamento collettivo di 221 addetti, ovvero su una vertenza che riguarda complessivamente oltre 500 lavoratori ex Almaviva delle sedi di Palermo e Rende.

"Ita e Covisian stanno venendo meno agli impegni presi - aggiunge Miceli -. Parlamento e Governo hanno fatto in modo che continuasse a esistere una compagnia di bandiera per assecondare gli interessi degli italiani, ma i primi italiani sono i lavoratori e calpestarne i diritti è vergognoso".

Varrica (M5S): "Comportamento ITA indegno, il Governo intervenga"

"Mi sembra di vedere lo stesso film dell'agosto-settembre 2021: il comportamento di ITA non è degno di una società a completa partecipazione pubblica. Da parte del Ministro Franco e del Ministro Giorgietti non sono più ammessi silenzi e teste girate dall'altro lato, sono entrambi responsabili di quanto sta facendo ITA, anche se i 543 posti di lavoro si trovano tra Palermo e Rende e non a Varese o Milano”. Lo dichiara il parlamentare nazionale Adriano Varrica commentando le notizie del tavolo ministeriale relativo alla vertenza Covisan ex Almaviva.

