Almaviva-Sky, verso intesa su rispetto clausola sociale

Spiraglio per i lavoratori di Almaviva Palermo, possibile soluzione con clausola sociale.

“È emersa all'orizzonte oggi la soluzione che auspicavamo da tempo, ovvero l'applicazione della clausola sociale che non lasci indietro nessuna lavoratrice e nessun lavoratore sinora utilizzati in Almaviva per la gestione della commessa Sky.

L'incontro di oggi promosso dal sottosegretario al Lavoro Steni Di Piazza, ha prodotto una sinergia tra tutti i soggetti imprenditoriali e istituzionali interessati, aggiornando a tempi brevissimi la definizione dettagliata dell'intesa.

Esprimiamo il nostro apprezzamento per il ruolo svolto in questi mesi dal Ministero del Lavoro e ribadiamo che l'Amministrazione comunale di Palermo conferma l'impegno a sostegno di un settore così importante per la vita socioeconomica della città.

L'intesa che si sta delineando permetterà di dare un contributo, oltre che sul fronte della sostenibilità sociale, su quello di più lungo termine per l'innovazione del settore dei call center che si conferma strategico per il futuro di Palermo”.

Lo dichiarano il sindaco, Leoluca Orlando e l'assessora al Lavoro, Giovanna Marano, al termine della videoconferenza alla quale entrambi hanno partecipato con il sottosegretario al Lavoro, Steni Di Piazza.

Il commento su Facebook del deputato Adriano Varrica: “La riunione di oggi al Ministero del lavoro promossa dal Sottosegretario Steni Di Piazza ha fatto registrare importanti passi in avanti. Confidiamo che la notte porti consiglio per la riunione di domani e che ogni aspetto dell'intesa possa essere migliorato. È consapevolezza comune il punto di non ritorno che avevamo fissato già con l'interpellanza a mia prima firma lo scorso maggio: la clausola sociale va rispettata, nessuno dovrà perdere il posto di lavoro”.

