Alternative al gas russo, Draghi oggi in Algeria per ridurre la dipendenza energetica da Mosca

L'intento č quello di rafforzare gli accordi con il Paese nord africano, incrementare l'approvvigionamento di gas per sostituire almeno in parte quello di provenienza russa ed evitare, quindi, di ''finanziare la guerra di Putin''.

Cercare alternative al gas russo per ridurre "il prima possibile" la dipendenza energetica dell'Italia da Mosca. Con questo obiettivo Mario Draghi vola oggi ad Algeri nel quadro dell''offensiva diplomatica' avviata dal Governo già nei giorni immediatamente successivi allo scoppio del conflitto in Ucraina. L'intento è quello di rafforzare gli accordi con il Paese nord africano, incrementare l'approvvigionamento di gas per sostituire almeno in parte quello di provenienza russa ed evitare, quindi, di "finanziare la guerra di Putin".

Una strategia che proseguirà nei prossimi mesi e che, secondo quanto si è appreso, porterà a breve il presidente del Consiglio a visitare Angola e Congo già entro la seconda metà di aprile.

I due presidenti, si apprende, presenzieranno alla firma di una serie di accordi tra Eni e Sonatrach per consentire un maggior afflusso di gas algerino all'Italia attraverso il gasdotto TransMed che via Tunisia porta il metano a Mazara del Vallo, in Sicilia.

Resta sul tavolo il tentativo di Draghi di convincere i partner europei a fissare un tetto al prezzo del gas russo per contrapporre una posizione unitaria dell'Europa alle politiche di guerra del Cremlino, ma le resistenze ci sono e le distanze tra i 27 sulla risposta della Ue a Putin sul fronte dell'energia rimangono.

La ricerca di una posizione comune europea proseguirà, ha detto lo stesso Draghi, ma l'Italia è pronta ad andare avanti anche in autonomia ed "è al lavoro per ridurre in tempi rapidi la dipendenza dal gas russo". La visita ad Algeri, così come la prossima missione in Africa, rientra in questo obiettivo. Draghi in queste settimane aveva anche sentito l'emiro del Qatar Al Thani sempre nell'ottica di rafforzare l'approvvigionamento di gas per l'Italia in alternativa a quello di Mosca.

