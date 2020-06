incendio

Altofonte, incendiò studio medico dopo una lite: denunciato 49enne

Il movente che avrebbe spinto l'uomo a porre in essere il danneggiamento sarebbe riconducibile ad un litigio dovuto a futili motivi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/06/2020 - 10:16:33 Letto 343 volte

I Carabinieri della Stazione di Altofonte hanno denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento seguito da incendio M.a., 49enne del luogo.

I fatti risalgono alla notte del 23 maggio scorso, quando in uno studio medico sito nel centro abitato, era stato provocato un incendio mediante l’utilizzo di liquido infiammabile.

In pochi giorni le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di escludere che il gesto fosse riconducibile a dinamiche di criminalità organizzata ed individuare il responsabile, tramite l’acquisizione e l’osservazione di numerose immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza nei dintorni dello studio.

Il movente che avrebbe spinto l’uomo a porre in essere il danneggiamento sarebbe riconducibile ad un litigio dovuto a futili motivi avvenuto poche ore prima in un locale pubblico ove l’indagato, in stato di evidente ubriachezza, era stato ripreso per alcuni atteggiamenti molesti.

M.a. aveva immediatamente deciso di farla pagare all’avventore dando fuoco ad un locale all’interno dello studio medico ove quest’ultimo fino a pochi mesi prima svolgeva la sua attività professionale.

La tempestiva attività investigativa ha consentito di chiudere velocemente un caso che aveva destato non poca preoccupazione nella comunità di Altofonte e nel titolare dello studio medico.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!