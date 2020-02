droga

Altofonte, supermarket della droga in casa: arrestato 27enne

L'uomo aveva realizzato nella propria abitazione un vero e proprio supermarket della droga.

I Carabinieri della Stazione di Monreale hanno arrestato R.C. 27enne di Altofonte, già noto alle Forze delle Ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo aveva realizzato nella propria abitazione, ove riceveva i clienti, un vero e proprio supermarket della droga.

I militari hanno infatti documentato il via vai di persone, alcune delle quali sono state trovate in possesso di stupefacente appena acquistato della stessa qualità di quello di cui è stato trovato in possesso l’arrestato.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, contenuti in un barattolo, circa 100 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi e pronti per la vendita al dettaglio oltre ad un bilancino di precisione e a una somma contante in banconote di piccolo taglio provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato giudicato questa mattina con il rito direttissimo dal Tribunale di Palermo che lo ha condannato per il reato di “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope” senza l’applicazione di misure cautelari.

La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti dei Carabinieri di Palermo per le analisi qualitative, inoltre i clienti identificati sono stati segnalati alla Prefettura di Palermo.

Fonte: Carabinieri

