Altra rapina in posta a Palermo: preso di mira ufficio postale in via Antonio Ugo

Ennesima rapina in un ufficio postale di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/01/2018 - 17:49:23 Letto 339 volte

Ennesima rapina in un ufficio postale di Palermo. Dopo il colpo messo in atto ieri all’ufficio postale di via Enrico Toti, oggi due giovani hanno assaltato quello in via Antonio Ugo, nella zona di Corso dei Mille.

Proprio come la rapina di ieri, uno dei due è rimasto fuori a fare il palo, mentre l’altro è entrato, si è diretto alle casse e si è fatto consegnare i soldi in cassa. Dopo pochi minuti sono fuggiti in direzione di via Michele Cipolla.

Non si sa a quanto ammonta il bottino. Sono in corso le indagini per risalire ai due giovani, servendosi anche delle immagini del sistema di videosorveglianza.

