Altri 14 casi di covid in Sicilia. Torna la paura

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/07/2020 - 18:10:51

Sono 14 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Dal bollettino del ministero della Salute emerge un aumento costante dei contagi. Il numero degli attualmente positivi sale quindi a 195 e sono 3.193 quelli registrati in Sicilia dall'inizio dell'emergenza.

Non si registrano invece decessi. Le persone decedute rimangono 283. I pazienti ricoverati sono 22, di cui 2 in terapia intensiva - dato che si conferma anche oggi - e 173 in isolamento domiciliare. Stabile a 2.715 il numero dei guariti. I casi in Italia sono in totale 118.

