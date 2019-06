tonno sequestrato

Altri 700 chili di tonno in cattivo stato sequestrati all'Arenella

I Carabinieri hanno sequestrato 700 chili di tonno al porticciolo dell'Arenella a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/06/2019 - 12:34:42 Letto 352 volte

I Carabinieri hanno sequestrato 700 chili di tonno ad un uomo di 56 anni che aveva da poco caricato il furgone al porticciolo dell’Arenella a Palermo. I militari insieme agli uomini della Capitaneria di Porto hanno trovato otto tonni senza etichettatura e tracciabilità.

Il furgone non era refrigerato e all’uomo è stata elevata una multa di 2666 euro.

I veterinari dell’Asp hanno stabilito che il pesce era in cattivo stato di conservazione e quindi spedito in discarica per essere distrutto.

Pochi giorni fa nel mercato di Ballarò è stata sequestrata una tonnellata di pesce, con multe da 15 mila euro. Il gestore di una pescheria è stato denunciato per la vendita di pesce in un chiosco in lamiera abusivo.

Gli agenti del commissariato di polizia e i militari della guardia costiera hanno sottoposto ad accertamenti amministrativi alcune pescherie. Sono state riscontrate gravi irregolarità da parte di tre rivendite.

Fonte: Carabinieri

