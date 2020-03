coronavirus

Altri casi di coronavirus in Sicilia, lo ha annunciato l'assessore Razza

Altri tre casi sospetti di coronavirus, due a Catania e uno a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/03/2020 - 21:20:56 Letto 685 volte

Altri tre casi sospetti di coronavirus sono stati registrati oggi a Catania (due) e a Palermo, i tamponi risultati positivi sono stati trasmessi dalla Regione siciliana all'Istituto superiore di sanità per l'eventuale certificazione. I tre nuovi casi si aggiungono ai 7 comunicati un'ora fa dal dipartimento di Protezione civile nazionale.

"Abbiamo accertato che in Sicilia ci sono 7 casi già accertati e altri 3 nuovi casi sospetti sono emersi oggi, sui quali si attendono i risultati dei test", ha detto l'assessore Razza durante la conferenza stampa.

I tre nuovi casi sospetti, due nella provincia di Catania e uno in quella di Palermo, non destano particolari preoccupazioni "e soltanto per uno è stato necessario, in via precauzionale, il ricovero in ospedale ma non in terapia intensiva", ha spiegato Razza.

“I nuovi contagiati hanno avuto contatti fisici per esserci stati o con persone che sono state in Lombardia", ha sottolineato Razza, sottolineando che in ospedale c'è un paziente "della provincia di Catania".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!